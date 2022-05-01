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Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri, Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları sevindirdi.

MALATYA (İHA) - Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri, Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları sevindirdi.

İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) üyesi öğrenciler, "Gülen Gözler Projesi" çerçevesinde, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

TODUP üyeleri, TÖTM Çocuk Onkoloji Servisi'ndeki tedai gören çocuklarla ilgilenerek, onlara hediye verdi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya, Çocuk, Yerel, Haberler

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