Üniversite Öğrencilerinden Göktepe Köyü'ndeki Çocuklara Anlamlı Destek

Üniversite Öğrencilerinden Göktepe Köyü'ndeki Çocuklara Anlamlı Destek
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, Menteşe ilçesinde bulunan bir köy okuluna kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar hediye ederek sosyal sorumluluk projesine imza attılar. Etkinlikte çocuklarla interaktif oyunlar oynanarak onların eğitim motivasyonu artırılmaya çalışıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Köyü'nde bulunan okula anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Gönüllü öğrenciler, köy okulundaki çocuklara kırtasiye malzemeleri, kitaplar ve oyuncaklar hediye ederek hem maddi hem de manevi destek sundu.

Sadece malzeme desteğiyle sınırlı kalmayan proje kapsamında, üniversiteli gençler çocuklarla birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi. Sınıflarda interaktif oyunlar oynayan, etkinlikler gerçekleştiren gönüllü ekip, çocuklara neşe dolu anlar yaşattı. Öğrenciler, projeyle çocukların motivasyonunu artırmayı, onları mutlu etmeyi ve eğitim hayatlarına moral katmayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinlik sonunda konuşan okul yönetimi ve köy halkı, üniversite öğrencilerine duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür çalışmaların kırsal bölgelerdeki öğrenciler için büyük önem taşıdığını ifade etti. Gelişen sosyal sorumluluk bilinciyle birlikte üniversite öğrencilerinin toplumla olan bağlarının güçlendiğine dikkat çekildi.

Göktepe'de gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaret, hem üniversite öğrencilerinin duyarlılığını ortaya koydu hem de çocukların eğitim yolculuklarına destek olma açısından örnek bir proje olarak takdir topladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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