Kastamonu Üniversitesi'nde Şehitlere Saygı

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken düşen uçakta şehit düşen 20 askeri andı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi neticesinde, 20 asker şehit düşmüştü. Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Kuzeykent Kampüsünde düzenledikleri programda şehitleri dualarla andı. Kampüste bir araya gelen öğrenciler, şehitlerin fotoğraflarıyla saygı duruşunda bulundu.

Anma programına katılanlar adına konuşan Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Kübra Yegül, "Bu acının üzerinden henüz 48 saat geçmemişken 13 Kasım'da daha önceki şehitlerimizin cenazeleri bile ülkemize gelmemişken bu kez Hırvatistan'da yangın söndürme uçağımız düştü ve bir pilotumuz şehit düştü. Milletimiz şehitlerinin yasını bile tutamadan 15 Kasım'da Manisa'da polis aracının tıra çarpması sonucu bir polisimiz daha şehit oldu. Bu toprakların bedeli her gün tekrar tekrar ödeniyor. Kahramanlarımızın ruhu şad olsun. Bizler burada sadece şehitlerimizi anmak için değil, onların aziz hatıralarını unutturmamak, bu milletin evlatlarının değerini hatırlatmak için bulunan buradaki vatansever öğrencileriz. Burada yaptığımız anma töreninde hiçbir slogan atılmayacak, hiçbir marş ya da ant söylenmeyecek, hiçbir alkış yapılmayacak. Çünkü bugün gösterişin değil, sessiz ama gür bir duruşun günüdür" dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
