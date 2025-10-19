Üniversite Öğrencileri İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ni Ziyaret Etti

Eskişehir'e gelen bir grup üniversite öğrencisi, İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ni gezip, havacılığa dair çeşitli konularda bilgi aldı.

İnönü ilçesindeki İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne yapılan gezi kapsamında 95 üniversite öğrencisi merkezin havacılık tesislerini ve eğitim birimlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaretin önemli duraklarından biri olan uçak hangarlarında eğitim uçaklarını ve planörleri yakından inceleyen öğrenciler, eğitmelerden araçların teknik özellikleri ile kullanım amaçlarına dair bilgiler edindi. Bilgilendirme ve incelemelerin yanı sıra, ekip için sosyal aktiviteler de düzenlendi. Öğrenciler halat çekme oyunu oynayıp, merkezde eğitim gören paraşütçülerin antrenmanlarını izledi. - ESKİŞEHİR