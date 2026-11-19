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Adana'da üniversite öğrencileri, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek hayat hikayelerini ve tecrübelerini dinledi.

Çukurova ilçesinde bulunan Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi'nde, 5 Ocak Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü bünyesinde kalan üniversite öğrencileri misafir edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'İyilik Var' projesi kapsamında gerçekleştirilen buluşma, öğrencilerin, 'Bu Tecrübeye Kulak Ver' projesi çerçevesinde düzenlendi.

Etkinlikte huzurevinde hizmet alan yaşlılar ile üniversite öğrencileri bir araya gelerek sohbet etti. Kuşaklar arasında gönül köprülerinin kurulduğu buluşmada huzurevi sakinleri hayat hikayelerini ve tecrübelerini gençlerle paylaşırken, öğrenciler de yaşlıların birikimlerini dinleme fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı