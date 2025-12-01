Haberler

ÜNİDES Programı Kapsamında Sertifika Teslim Töreni Düzenlendi

ÜNİDES Programı Kapsamında Sertifika Teslim Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES Programı çerçevesinde Bayburt'ta öğrenci toplulukları üyelerine sertifika teslim programı gerçekleştirildi. Program, gençlerin projelerine katkıda bulunarak onların gelişimlerine destek olmayı hedefliyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde ikinci, üçüncü ve dördüncü dönemlerde destek almaya hak kazanan öğrenci toplulukları üyelerine yönelik Bayburt'ta sertifika teslim programı düzenlendi.

Programda, üniversite kulüplerinin yürüttüğü projelere katkı sağlayan gençlerin emeklerinin önemli bir değer taşıdığı ifade edildi. Ayrıca, gençlerin ihtiyaçlarına çözüm sunmayı, gelişimlerine katkı sağlamayı ve sürdürülebilir projeleri teşvik etmeyi amaçlayan program kapsamında öğrencilerin örnek çalışmalarından bahsedildi.

Öğrenci toplulukları üyelerine sertifikaların dağıtılmasıyla program sona erdi. - BAYBURT

