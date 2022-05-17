Unesco Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı Başladı - Haberler

KIRŞEHİR (ANKA) -

Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sekretaryası oluşturularak hazırlıkları tamamlanan "UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı" açılışı 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 09: 30'da düzenlendi.

Kırşehir Belediyesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliği ile ortaklaşa düzenlenen "UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı" açılışına Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ile katılan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Konferansın açılış konuşmasında şunları ifade etti:

"Kırşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliği ile 17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen "UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı'na gerek Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezine gelerek, gerekse de yurt içinden ve yurt dışından online olarak katılan herkesi saygıyla selamlıyor; hoş geldiniz diyorum.

"UNESCO MÜZİK ŞEHRİ KIRŞEHİR ULUSLARARASI MÜZİK KONFERANSI'NI GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Bilindiği üzere Kırşehir Belediyesi tarafından ilimizin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olması için yapılan başvurunun 2019 yılında olumlu sonuçlanmasıyla birlikte, Türkiye'de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Müzik alanında dahil olan ilk ve tek şehir olduk. Bu kapsamda bir dizi program, konser, kültür-sanat vb. etkinliği hayata geçiren Kırşehir Belediyesi olarak, şimdi de siz değerli katılımcıların iştirakleriyle UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı'nı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Anadolu Abdal ve Bozlak geleneğinin ilimize kattığı kültürel mirasın kazanımlarıyla; yerel ve ulusal anlamda tanınan müzisyenlerimizin varlığıyla ilimiz Kırşehir'in, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağına Müzik Alanında dahil olmasıyla birlikte, bu mirası tüm dünya halklarıyla da paylaşma fırsatı yakalamış bulunuyoruz.

"İKİ GÜN BOYUNCA ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER ÖĞRENECEĞİZ"

Konferansımızın iki farklı konuşmacı türü olacak ve gerek Bilimsel konuşmacılardan gerekse de UNESCO Müzik Şehirlerinden fikir/ tecrübe konuşmacılarından iki gün boyunca çok önemli şeyler öğreneceğiz.

Sözlerime son verirken, ilimizin kültürel mirasını hem ulusal hem de uluslararası alanda duyuracak olan konferansımızın başarılı geçmesini diliyorum. Konferansın hazırlanmasında ve sunumunda emeği geçen herkesi kutluyor, buradan bir kez daha tüm katılımcılarımızı selamlıyorum;

UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Konferansımıza hoş geldiniz, iyi ki ses verdiniz!"

UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı için hazırlanan tanıtım videolarının sunumunun ardından oturumlara geçildi. Konferansı Kırşehir Belediyesi youtube sayfasından izlenebiliyor.