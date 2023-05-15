Umreye gönderilen üniversite öğrencileri Elazığ'a döndü

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan üniversite öğrencilerine yönelik 7 günlük umre programları çerçevesinde umreye giden öğrenciler Elazığ'a döndü.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan üniversite öğrencilerine yönelik 7 günlük umre programları sürüyor. Bu çerçevede Elazığ'da da belirlenen öğrenciler, din görevlileri rehberliğinde umreye gönderildi. Gençliğe değer projesi çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umreye gönderilen üniversiteli öğrenciler 7 günlük umrenin ardından Elazığ'a döndü. Düzenlenen programdan memnun kalan öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti. - ELAZIĞ