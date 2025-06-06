İstanbul'da kurbanlık dana yola atladı, ayağını kırdı

İstanbul'da kurbanlık dana yola atladı, ayağını kırdı
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Ümraniye'de seyir halindeki kamyonetten ipini koparıp yola atlayan kurbanlık dana, ayağını kırdı. Otoyolda bir süre trafik aksarken; kurbanlık dananın başka bir kamyonete yüklenmesi ve götürülmesi ile trafik akışı yeniden normale döndü.

Ümraniye'de seyir halindeki kamyonetten ipini kopararak yola atlayan kurbanlık dananın ayağı kırıldı. Kurbanlık, hayvan sahipleri tarafından yolun kenarına çekilirken polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

İstanbul'da Şile Otoyolu Ümraniye mevkii Çekmeköy istikametinde otoyolda seyir halinde ilerleyen açık kasada bulunan kurbanlık dana, ipini kopararak kamyonetin kasasından yola atladı.

YOLA ATLADI, AYAĞINI KIRDI

Yola atlayan hayvanın sağ ön ayağının kırıldığı öğrenildi. Hayvan sahipleri tarafından yolun kenarına çekilirken polis ekipleri Çekmeköy istikametine trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kurbanlık dananın başka bir kamyonete yüklenmesi ve götürülmesi ile trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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