UMKE Ekipleri Akçakoca'da Yaz Döneminde Görev Başladı

UMKE Ekipleri Akçakoca'da Yaz Döneminde Görev Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, yaz aylarında artan nüfus nedeniyle Akçakoca'nın Melenağzı Plajı'nda acil sağlık hizmeti sunmaya başladı. Ekipler, boğulma ve diğer kazalara anında müdahale edecek.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yaz aylarında nüfusu artan Akçakoca'da boğulma, deniz kazası, güneş çarpması ve trafik kazalarına hızlı müdahale edebilmek için Melenağzı Plajında görev yapmaya başladı.

Karadeniz'de turizmin önemli merkezlerinden olan Akçakoca'da tatil sezonu ile birlikte artan nüfus göz önünde bulundurularak sağlık ekipleri sayısı arttırılıyor. Özellikle Melenağzı mevkiinde görevlendirilen UMKE hızlı müdahale edebilmek için tetikte bekliyor.

Yaz dönemi boyunca Melenağzı ve çevre plajlarda kesintisiz hizmet verecek olan UMKE ekiplerine kolaylıklar dileyen Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Akçakoca ilçemizde Kurban Bayramı tatili ve deniz sezonun başlaması ile birlikte ekiplerimize takviye yapıyoruz. Artan nüfus göz önünde bulundurularak, yaşanabilecek boğulma, deniz kazası, güneş çarpması ve trafik kazalarına hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibimiz boğulmaların sıklıkla yaşandığı Melenağzı Plajında görev yapmaya başladı" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, önce lisansını alacak

Yerlikaya ilk kez açıkladı! Artık önüne gelen bu mesleği yapamayacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Naci Görür: Ege'deki deprem KAF'ın kuzey kolunda, İstanbul'u tetikleyebilir

Ege depremi sonrası Görür'den korkutan açıklama! Bir kenti işaret etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor

Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim

Grev krizini atlatan Cemil Tugay, CHP'ye öfkeli! Sözlerinde sitem var
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.