Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti

Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti
Güncelleme:
Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, olası bir erken seçim için tarafını açık açık belli etti. Özdağ "Henüz bir erken seçim atmosferi oluşmadı. DAM ittifakının içinde yanında sağında solunda değil ancak karşısında oluruz. DAM ittifakı hangi ittifak: DEM, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu ittifak" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Erken seçimin gündeminde olmadığını olası bir seçimde ise DAM ittifakının karşısında olacaklarını ifade etti.

"HENÜZ BİR ERKEN SEÇİM ATMOSFERİ OLUŞMADI"

Özdağ şöyle dedi: "Henüz bir erken seçim atmosferi oluşmadı. Bir DAM ittifakının içinde yanında sağında solunda değil ancak karşısında oluruz. DAM ittifakı hangi ittifak: DEM, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu ve şu anda mecliste Öcalan komisyonunun ana omurgasını oluşturan ittifak; PKK'ya taviz verme ittifakıdır.

"ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE SEÇİM YOK"

Ekim ayında Öcalan komisyonunda yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan sonucun, yasalaşma sürecine gireceğini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı. İş o aşamaya geldiğinde Zafer Partisi olarak diğer politikalarımızla sahaya taşıyarak Türk milleti ile paylaşacağız. Özetle şu anda gündemimizde seçim değil Öcalan komisyonu ile PKK terör örgütüne verilen tavizlerle mücadele var.

Gündemimizde emeklinin, dul ve yetimlerin yani 16 milyon insanın açlıkla mücadelesi var. Gündemimizde 6 milyon asgari ücretle açlıkla mücadele eden insanımızın daha iyi yaşam koşullarına kavuşması mücadelesi var. Gündemimizde 4 milyon ev gencinin işsiz ve eğitim dışında hayata küstürülme süreci içerisinde olduklarını görüyoruz bunu durdurma mücadelesi var. Özetle bizim gündemimiz Türk halkına daha güzel bir Türkiye oluşturma mücadelesi gündemimiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
500
