Uluslarası Misafirler 23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Şenlikleri'nde

KUMLUCA, ANTALYA (ANKA) -

Dünyadaki Türklerin bir araya gelebildikleri, Yörük Türkmen kültürünün yaşatıldığı Kumluca'da belediye, 23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlik programına devam ediyor. Yörük çadırlarını kurup ve festival sonuna kadar sönmeyecek Yörük Ateşini yakarak şenliğe başlanmıştı.

Özellikle tarımla ilgilenen uluslararası misafirlerin geldiği Kumluca'da festival coşkusu devam ediyor. Kosova Cumhuriyeti; Mamuşa Belediyesi Tarım Müdürü Rujdi Mazrek, Rahofça Belediyesi Tarım Müdürü Berat Duraku, Suhareka Belediyesi Tarım Müdürü Ardian Kotorri, Mamuşa Belediyesi Proje Sorumlusu Skender Şala, Mamuşa Belediye Memuru Visar Shala ve Tarımcı Ajet Sadiki, Mirat Şala, Fehmi Taç, Yahsin Şala, Ediz Mazrek Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette yaklaşan Yörük Göçü'ne katılımları ve modern tarım yöntemleri hakkında sohbet ettiler. Kumluca'da kullanılan modern tarım yöntemlerini incelemek istediklerini dile getirdiler.

Mamuşa Belediyesi ve Rahofça Belediyesi tarım müdürleri Başkan Köleoğlu'na plaket ve değerli madenlerden yapılan Kosova haritalarını hediye ettiler.

"KUMLUCA'MIZIN ADI VE YÖRÜK GÖÇÜMÜZ HER YERDE DUYULUYOR"

Mustafa Köleoğlu, "Uluslararası Yörük Türkmen şenliğimize dışardan katılımcılar geliyor. Dünyanın dört bir köşesine Kumluca Yörük Türkmen Şenliği sayesinde Kumluca'mızın adı ve Yörük Göçümüz her yerde duyuluyor. Bugünkü belediyelerimizin ziyaretinden dolayı Kumlucalılar olarak çok memnunuz. Bize değer verdikleri ve katkı koydukları içinde teşekkür ederiz. Plaket ve hediyeleri için de ayrıca çok teşekkür ederiz" dedi.

Misafirler festival süresince Kumluca'nın tarım, kültür, tarih ve turizm alanlarını inceleyecek ve bilgi edinecekler.