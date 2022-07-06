Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anısına bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu, Bakırköy'de yapıldı.

Bakırköy Belediyesi ve Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından düzenlenen ve Srebrenitsa'da soykırıma uğrayan 8 bin 372 kişiye ithafen 8 bin 372 metrelik parkurda yapılan koşuya Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da yurttaşlarla beraber katıldı.

13 ilden yaklaşık 1000 sporcunun katıldığı belirtilen koşu Yeşilköy Meydanı'ndan start aldı. Florya güzergahında devam eden koşuda, 8 bin 372 metrelik mesafe kat eden sporcular, yine başlangıç noktasında koşuyu sonlandırdı. Koşuya katılan tüm sporseverlere katılım belgesi ve anı madalyası verildi.

Etkinlik startını, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaklar, Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu verdi. Her yıl düzenlenecek anma koşusu öncesi konuşan Rumeli İş İnsanları ve Rumeli Eğitim Vakfı yöneticisi de olan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, Srebrenica Anneleri Derneği Başkan Yardımcısı Kada Hotic ve Bosna Savaşı sırasında tecavüze uğrayan kadınların haklarını savunan Kadın-Savaş Mağduru Derneği Başkanı Bakira Hasecic, Boşnak kökenli vatandaşların her daim yanlarında olduklarını belirtti.

ANKA / Yerel