Uluslararası öğrencilere gurbette bayram morali

Eskişehir Tepebaşı İlçe Müftülüğü tarafından Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik bayramlaşma programı düzenlendi.

Okulun pansiyon bölümünde gerçekleştirilen programa; Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faideci, şube müdürleri Gürsel Bayram ve İsmail Dağ, Gençlik Koordinatör Yardımcısı Muhammet Akar ile TDV görevlisi Suat Kunduz katıldı. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelerek Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, gençlerle yakından ilgilenerek bayram sevinçlerine ortak oldu.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı

Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, bayramın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapılarak gurbetteki öğrencilere moral desteği sağlandı. Program sonunda Türkiye Diyanet Vakfı Tepebaşı Şubesi tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

