Dede Korkut Öykü Yarışması'nın Bayburt birincisi belli oldu

Dede Korkut Platformu tarafından düzenlenen Uluslararası Turan'a Doğru Dede Korkut Öykü Yarışması'nın Bayburt il birincisi 9. sınıf öğrencisi Seçil Şubatlıoğlu, 'Köklerden Gelen Adın Sırrı' adlı öyküsüyle seçildi. Şubatlıoğlu, büyük finalde Bayburt'u temsil edecek.

Dede Korkut Platformu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Turan'a Doğru Dede Korkut Öykü Yarışması'nın Bayburt birincisi belirlendi. Yarışmada, Milli İrade Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Seçil Şubatlıoğlu, 'Köklerden Gelen Adın Sırrı' adlı öyküsüyle il birincisi oldu.

Bayburt'tan toplam 40 öğrencinin katıldığı yarışmada birincilik elde eden Seçil Şubatlıoğlu, İstanbul'da yapılacak büyük finalde Bayburt'u temsil edecek.

Milli İrade Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Çakır, okullarının yarışmada üst üste ikinci kez il birinciliği elde ettiğini belirtti. Geçen yıl öğrencileri Feyzanur Binbir'in Bayburt birincisi olduğunu ve Türkiye genelinde dördüncülük derecesi aldığını hatırlatan Çakır, bu yıl da aynı gururu Seçil Şubatlıoğlu ile yaşadıklarını ifade etti.

Çakır, başarının elde edilmesinde emeği bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gamze Polattimur ile öğrencisi Seçil Şubatlıoğlu'nu tebrik ederek, Türkiye genel sıralamasında da derece beklediklerini kaydetti.

İl birincilerinin belli olmasının ardından gözler yarışmanın finaline çevrildi. Final, 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Yahya Kemal Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bayburt birincisi Seçil Şubatlıoğlu ile diğer illerde dereceye giren öğrencilerin final öncesinde refakatçileri eşliğinde İstanbul gezisine katılacağı öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti

Türk tankerine dron isabet etti! Su alan dev gemi acil yardım istedi
Savaşta 27. gün! ABD-İsrail Lamerd Havalimanı'nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti

ABD-İsrail kritik noktayı vurdu, İran'ın açıkladığı rakam ses getirdi
Türkiye'den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın

Türkiye'den savaşın seyrini değiştiren adım! Ankara açık açık uyarmış
Aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için son noktayı koydu

Aday olacak mı? Seçim kararını resmen verdi
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak

Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Özgür Özel'den dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi

Özgür Özel'den milyonları sevinçten havaya uçuracak öneri
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı

Rapçi Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'na zehir zemberek sözler
Aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için son noktayı koydu

Aday olacak mı? Seçim kararını resmen verdi
Bu görüntüyü affetmediler! UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza

Bu görüntüyü affetmediler!

Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı

Yıllarca istismara uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı