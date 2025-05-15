Uluslararası Aile Günü 81 ilde "Aile Yılı Yürüyüşü" ile kutlandı

Uluslararası Aile Günü 81 ilde
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" kapsamında Türkiye genelinde "Aile Yılı Yürüyüşü" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" kapsamında Türkiye genelinde "Aile Yılı Yürüyüşü" düzenlendi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 15 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Aile Günü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı dolayısıyla Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. "Ailemiz geleceğimiz" temasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde yürüyüşler düzenlendi. İstanbul'da Gülhane Parkı'nda düzenlenen etkinliğe huzurevleri sakinleri, Bakanlık hizmetlerinden yararlanan aileler ile çocuklar katıldı. Ankara'da Kızılcahamam, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde düzenlenen yürüyüşlerde mehteran takımı eşliğinde "En büyük ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı kutlu olsun" pankartı taşındı. İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda başlayan yürüyüşte ise "Aile en büyük hazinemiz, servetimiz, şükür sebebimiz" pankartı açan katılımcılar bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Valilik, Bakanlık il yöneticileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşların yer aldığı yürüyüşlerde Aile Yılı ve ailenin öneminin vurgulandığı dövizler taşındı. Konserler, halk oyunları ve jimnastik gösterilerinin düzenlendiği programlarda aileler keyifli anlar yaşadı. Ayrıca Bakanlık tarafından hazırlanan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kutlama pankartları ve afişleri, 81 ildeki havaalanlarına, tren garlarına, şehirlerarası otobüs garlarına ve şehir meydanlarına asıldı.

Öte yandan, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü yurt dışında da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde çeşitli programlar düzenlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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