Uludere'de Çocuğun Asker Selamı Görenleri Duygulandırdı

Güncelleme:
Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir çocuk, yoldan geçen İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akın'a asker selamı verdi. Bu anlar, İlçe Emniyet Amiri'nin çocuğa hediyeler vermesiyle duygusal bir hale geldi ve sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir çocuk, yoldan geçen İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akın'ı görünce asker selamı verdi. O anlar görenlerin içlerini ısıttı.

Uludere ilçesinde çarşıda gezen bir çocuk, polisleri görünce asker selamı verdi. Bunu gören İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akın, duruma kayıtsız kalmayarak çocukla tokalaşıp kendisine çeşitli hediyeler verdi. Çekilen fotoğraf kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
