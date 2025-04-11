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Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinden Polis Teşkilatına Sürpriz Kavga Şakası

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri, Emniyet Teşkilatı'nın 180. yıl dönümünde polis ekiplerine sürpriz bir kavga ihbarında bulundular. Gerçek gibi görünen kavga, öğrencilerin etkinliği için bir şaka olarak düzenlendi.

Polis ekiplerine kavgalı sürpriz

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri, Emniyet teşkilatının 180. Yıl dönümü nedeniyle kavga ihbarı için çağırdıkları polis ekiplerine sürpriz yaptılar. Gerçeğini aratmayan kavgayı polis ekiplerinin ayırdığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret topluluğu öğrencileri, Emniyet teşkilatının 180. Yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlediler. Öğrenciler, üniversite kampüsü içinde kavga olduğu yönünde ihbarda bulundular. Olay yerine Yunus polisleri sevk edildi. Kampüse giren polis ekiplerini gören öğrenciler birbirlerine yumruk yumruğa saldırdılar. Polis ekipleri kavga eden öğrencileri ayırmak için uzun süre uğraştı. Gerçeği aratmayan kavganın sürpriz yapmak için olduğu söylenince polis ekipleri olayın gerçek mi yoksa şaka mı olduğunu bir süre anlayamadı. Öğrenciler de ellerindeki gülleri polis ekiplerine vererek, özel günlerini kutladılar.

Uluslararası Ticaret Topluluğu öğrencileri adına konuşan Ahmet Şener, "Emniyet teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle böyle bir etkinlik düzenledik. Kavga ihbarında bulunduk. Polis ekipleri gayet hızlı şekilde geldi" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Yerel
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