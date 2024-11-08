Üye Girişi
Haberler

Uludağ Enerji, Çocuklara Enerji Tasarrufu Bilincini Aşılıyor

Uludağ Enerji, Çocuklara Enerji Tasarrufu Bilincini Aşılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ Enerji, geleceğin enerji tüketicileri olan çocuklara enerji tasarrufu bilincini kazandırmak amacıyla 'Karagöz ve Hacivat ile Enerji Tasarrufu' gösterisi ve sanal gerçeklik teknolojisi ile eğitim projeleri yürütüyor. Enerji verimliliği ve çevre bilinci konusunda topluma katkı sağlamayı hedefleyen şirket, 160 okulda 4 binin üzerinde çocuğa ulaştı.

Enerji tasarrufu ve güvenliği bilincini artırmayı hedefleyen Uludağ Enerji, geleceğin enerji tüketicilerini bilinçlendirme yolunda önemli adımlar atıyor.

Güney Marmara Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Enerji müşterilerine enerji tedarik ederken karbon ayak izini azaltmayı amaçlayarak, dijital teknolojiler ve yenilenebilir enerji çözümlerine yatırımlarıyla enerji verimliliğini artırıyor. Müşteri memnuniyetini sağlamada dijital kanallar ve geri bildirim süreçleriyle yüksek bir standart belirleyen Uludağ Enerji, modern altyapısı ve çevre dostu uygulamalarını sürdürülebilirlik odaklı bir vizyonla birleştiriyor.

Çocuklara enerji tasarrufu bilinci kazandırıyor

Uludağ Enerji, çocuklara enerji tasarrufu bilincini erken yaşlarda kazandırmak amacıyla, kültürel mirasımızın değerli bir parçası Karagöz gölge oyununu modern bir eğitim aracı olarak sunarken, sanal gerçeklik (VR) teknolojisini de etkin bir öğrenme yöntemi olarak kullanıyor. "Karagöz ve Hacivat ile Enerji Tasarrufu" gösterisiyle çocuklara günlük hayatta uygulanabilir tasarruf ve güvenlik yöntemlerini eğlenceli bir yaklaşımla anlatıyor. VR teknolojisi aracılığıyla ise enerji tasarruflu ve tasarrufsuz dünya senaryolarını deneyimlemelerini sağlıyor. Projeler, çocukların çevre bilinci kazanmasına katkıda bulunurken, enerjiyi bilinçli tüketme alışkanlıklarını da kalıcı hale getiriyor.

Enerji tasarrufu bilincini toplumda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Uludağ Enerji CEO'su Sinan Öktem, "Uludağ Enerji olarak büyük bir enerji grubuyuz. Dağıtım ve perakende işleri yapıyoruz. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova ana faaliyet şehirlerimizde hizmet veriyoruz. 5 milyondan fazla insana dokunuyoruz ve bu kapsamda topluma katkıda bulunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çeşitli sosyal sorumluluk başlıklarımız var ve bunlardan bizim için en önemlisi enerji tasarrufu ve verimliliği diyebiliriz. Projelerimizden ilki 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Enerjini Geleceğe Taşı, hedef kitle olarak çocukları benimsedik çünkü tasarruf ve verimliliği onlara küçük yaşta aşılayabilirsek geleceğe daha güvenle bakabiliriz. VR gözlüklerle miniklere gelecekten kesitleri eğlenceli ve çarpıcı bir biçimde öğretiyoruz. Bu projeyle bugüne kadar 160 okulda 4 binin üzerinde çocukla buluştuk. Aynı zamanda Karagöz Gölge Oyunlarıyla da çalışmalarımızı destekliyoruz. 2022 yılında başlayan bu projede ise daha ilkokul çağındaki miniklerimize hitap ediyoruz. Onlara bu geleneksel kültürümüzü yaşatırken bu sayede nasıl enerji tasarrufu yapılabilir öğretiyoruz. Oyunda, kullanılmayan elektrikli aletlerin fişten çekilmesi, lambaların gereksiz yere açık bırakılmaması gibi basit fakat önemli tasarruf yöntemleri çocuklara keyifli bir şekilde anlatılıyor. Uludağ Enerji olarak çocuklarımızla başlayan bu enerji tasarrufu yolculuğunun fitilini ateşleyen şirket olmayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı

 Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?

"Kardeşin annen ile amcanı ilişkiye girerken görse ne yapardı?"
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak

Yıllar sonra bir ilk! Erdoğan'dan ses getirecek 10 Kasım kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı! KAR YAĞACAK MI 2024? İstanbul'a kar yağışı ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! NARİN GÜRAN DAVASI: Narin'in annesi Yüksel Güran savunmasında ne dedi? İkinci duruşma gününde son durum nedir? KASIM ARA TATİLİ! Ara tatil bugün başlıyor mu? Kasım ara tatili ne zaman bitecek? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? 8 Kasım İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.