Uludağ rengarenk, sömestr cümbüşü yaşanıyor..

Uludağ rengarenk, sömestr cümbüşü yaşanıyor..
Güncelleme:
Uludağ, sömestr tatili dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerle dolup taştı. Kayak yapma fırsatı bulan gençler, yüksek fiyatlı otel konaklamalarıyla da karşılaştı. Telesiyej kuyruklarında uzun bekleyişler yaşanırken, yerli ve yabancı turistler kış şenliğine katıldı.

Türkiye'de kar ve kayak denince ilk akla gelen yer olan Uludağ'da okulların tatil olmasıyla birlikte adeta cümbüş yaşanıyor. 15 günlük sömestr tatilini fırsat bilen Türkiye'nin bir çok ilinden öğrenci turlarla Uludağ'a akın etti. Zirveya akın edenlerin kimisi

boardla kimisi poşetle kayıyor, düşenler, sosyal medya uğruna soğuktan donmayı göze alanlar bile var

Turların sunduğu uygun fiyatları kaçırmayan öğrenciler Uludağ'a geldiklerinde ise yüksek fiyatlı ürünler karşısında çaresizlik yaşıyor.

Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezi Uludağ, yarıyıl tatilinde öğrenciler ve ailelerin akınına uğradı. 8 bin 500 yatak kapasitesine sahip 20 otel ve kamuya ait 7 misafirhanede doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Kar kalınlığının 78 santimetre olarak ölçüldüğü bölgede kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı, pistlerde adeta bir kış şenliği yaşanıyor

Hava sıcaklığının gündüz en yüksek 1 derece, gece ise -11 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da Öğrenciler ve aileler pistlerde kayak, snowboard ve kayak keyfi yaparken, bazı günü birlikçilerde poşet ve yanlarında getirdikleri kızaklarla karın tadını çıkarıyor.

Uludağ'da sömestr dönemi için otellerde gecelik fiyatlar 42 bin TL'ye kadar çıkarken, erken rezervasyon yapanlar avantajlı paketlerden yararlanabiliyor. Yoğun talep nedeniyle birçok otelde yer bulmak çok zor.

Kamu misafirhanelerinde ise kişi başı konaklama ücretleri kahvaltı ve akşam yemeği dahil 2 bin 500 TL'den başlıyor.

Sömestr tatilinde öğrencilerin ve ailelerin gözde adresi olan Uludağ'da yaşanan yoğunluk en çok telesiyejlerde kendini gösterdi. Sömestr tatilini fırsat bilen binlerce kayak sever, zirveye çıkabilmek için telesiyejler önünde uzun süre sıra bekledi. Telesiyejlerde yaşanan yoğunluğa rağmen tatilciler, kar ve güneşin tadını çıkarmaya devam ederken, yetkililer yoğun saatlerde dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Hafta sonu güneşli havanın hakim olduğu Uludağ'da önümüzdeki haftada kar yağışı bekleniyor. İstanbul'dan tatil günübirlik Uludağ'a gelip fotoğraf çektiren bir gurup genç, hazırlıksız geldiklerini itiraf edip eksi 7 derecede çok üşüdüklerini söyledi. İlk defa kayak ve snowboard yapan gençler de düşe kalka öğrendiklerini ifade ettiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
