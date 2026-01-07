Haberler

Uludağ'da sisler arasında anne yaban kedisi ve yavruları görüntülendi

Uludağ bölgesinde kurulan fotokapanlar, sisli ormanda bir anne yaban kedisinin yavrularına rehberlik ederken çekilen görüntülerini kaydetti. Uzmanlar, bu davranışın yavruların hayatta kalma becerilerini geliştirmesi açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Uludağ bölgesinde kurulan fotokapanlar, yaban hayatına dair dikkat çeken bir anı kayıt altına aldı. Sisle kaplı ormanlık alanda ilerleyen bir anne yaban kedisi, yavrularına rehberlik ederken görüntülendi.

Görüntülerde, anne yaban kedisinin yavrularının önünden ilerleyerek onları yönlendirdiği, çevreyi kontrol altında tutarak güvenli bir rota oluşturduğu görülüyor. Uzmanlar, bu tür davranışların yavruların hayatta kalma becerilerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Yaban kedilerinde annelik sürecinin yalnızca korumayla sınırlı olmadığı, sessiz hareket etme, avlanma ve tehlikelerden sakınma gibi temel reflekslerin bu dönemde öğrenildiği ifade ediliyor.

Uludağ'ın zengin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne seren bu kareler, bölgenin yaban hayatı açısından taşıdığı önemi ortaya koyarken, doğanın kendi döngüsü içinde yaşamın nesiller boyunca nasıl sürdüğünü de gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
