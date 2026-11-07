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Uludağ’da pistler karla kaplandı, sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düştü

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Uludağ’da pistler karla kaplandı, sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düştü Haber Videosunu İzle
Uludağ’da pistler karla kaplandı, sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düştü
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Uludağ’da kar yağışıyla 1. ve 2. Oteller Bölgesi’ndeki pistler beyaza büründü; zirvede sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düştü. Yeni sezon hazırlıkları başlarken ekipler yollarda tedbir alıyor, jandarma kar lastiği olmayan araçları zirveye göndermiyor.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ yeniden beyaz gelinliğini giydi. 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki pistler beyazla kaplandı. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da yeni sezon hazırlıkları da başladı.

Kar yağışı ile birlikte Uludağ'da kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düştüğü zirvede gün içindeki sıcaklık ise -1 derece olarak ölçüldü.

Kar yağışının etkili olduğu Uludağ yolunda ulaşımın aksamaması için Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle zirveye ulaşımı sağlayan güzergahta yolların kapanmaması için ekiplerin tedbir aldığı belirtildi. Jandarma ekipleri de kar lastiği olmayan araçları zirveye göndermiyor.

Zirvede oteller yeni sezon için ön hazırlıklarına başlarken, sezonun Aralık ayının ortalarında kar durumuna göre açılması bekleniyor.

Yarın ise yağışlı sistemin etkisini kaybedeceği, sıcaklığın daha da düşerek en düşük -8C, en yüksek -2C dolaylarında hissedileceği, bu durumun da mevcut kar örtüsünün donarak kalmasını sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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