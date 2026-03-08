Haberler

Uludağ'da mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı

Güncelleme:
Uludağ Küçük Zirve bölgesinde tırmanış yapan iki kadın, düşerek yaralanınca mahsur kaldı. AFAD ve JAK ekipleri, kadınları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Uludağ'da tırmanış için küçük zirve bölgesine giden ve düşerek yaralanan 2 kadın mahsur kaldı. 2 kadın, AFAD ve JAK ekiplerince tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Kamp ve tırmanış faaliyeti için Uludağ Küçük Zirve bölgesine gelen 2 kadın, düşerek yaralanınca bölgede mahsur kaldı. Kadınların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, AFAD, JAK ve jandarma ekipleri harekete geçti. Arama-kurtarma çalışmalarının sonucunda yaralı 2 kadın bulundukları noktadan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - BURSA

