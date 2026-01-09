Haberler

Yavru ayı zıplayarak ailesinin peşinden koştu

Yavru ayı zıplayarak ailesinin peşinden koştu
Güncelleme:
Türkiye'nin en büyük kara memelilerinden Bozayı'nın yavruları, Uludağ'da kurulan fotokapanla görüntülendi. Yavru bozayının ailesinin peşinden koşması vatandaşları gülümsetti.

Türkiye'nin en büyük kara memelilerinden olan Bozayı'nın (Ursus arctos), yaban hayatı kurulan fotokapanla kayıt altına alındı. Yavru bozayının hoplaya zıplaya ailesinin peşinden koşması ise herkesi gülümsetti.

Uludağ'da fotokapan ağına takılan bu görüntüler, türün üreme başarısını ve popülasyonun sağlıklı bir şekilde devam ettiğini kanıtlarken, keyiflerinin ise yerinde olduğunu gösteriyor. Yavrular, yaklaşık 2-3 yıl boyunca annelerinin gözetiminde kalarak beslenme, barınma ve hayatta kalma becerilerini öğrenirken, sevimlilikleri ise herkesin yüzünü gülümsetti.

Bu süreçte anne ayının yavrularını koruma içgüdüsü, doğadaki en güçlü savunma mekanizmalarından birisi olduğu biliniyor. - BURSA

