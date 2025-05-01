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Uludağ'da 2025 Kamp Sezonu İçin Kayıtlar Başladı

Uludağ'da 2025 Kamp Sezonu İçin Kayıtlar Başladı
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Uludağ Milli Parkı'nda 2025 kamp sezonu 1 Haziran'da başlıyor. 200 ahşap orman evinin kiralanması için başvurular 6-16 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Günlük 580 liraya tatil imkanı sunulurken, taleplerin yoğun olması durumunda kura ile seçim yapılacak.

Türkiye'nin en önemli doğa turizm merkezlerinden olan Uludağ'da 2025 yılı kamp sezonu 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında başlıyor. Talebin yoğun olması durumunda kura ile belirlenecek günlük 580 liraya Uludağ'da 120 gün tatil imkanı, tüm doğa severlerin dikkatini çekti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Uludağ Milli Park Müdürlüğü sorumluğunda bulunan Uludağ Milli Parkındaki 200 adet ahşap orman evini kiralamak isteyenler 6-16 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Başvurular Sarıalan'da bulunan Uludağ Milli Park Müdürlüğü binasında gerçekleşecek. Sarıalan'da 140 ve Çobankaya'da 60 adet olmak üzere toplam 200 adet ahşap orman evinin 2025 yılı kamp sezonunda kullanıcılara kiralanması için dağıtım 17-23 Mayıs tarihleri arasında belirlenecek.

1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında tüm sezon boyunca orman evi kiralamak isteyen kişilerin TR72 0001 0011 4569 0387 5550 01 iban numarasına T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ULUDAĞ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ADINA 20 bin lira katılım payı ödemeleri gerekmektedir. Talep başvuru formunu doldurmaya gelenlerin banka dekontlarını göstererek başvuru talep formu doldurabilecek. Dekont ibraz etmeyenin başvuru talebi alınmayacağı açıklandı.

Talebin kır evi sayısını aşması durumunda kura tarihi belirlenerek Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Uludağ Milli Park Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden duyurulacak. Kamp sezonu 1 Haziran da başlayacak olup 30 Eylülde sonlandırılacaktır. Kura sonucu kır evi çıkan vatandaşlarının tüm ödemeleri kesin kayıt esnasında 120 gün üzerinden hesaplanarak tahsil edilecek.

Günlük kullanım bedeli 540 lira, ortak kullanım günlük bedel 40 lira ve 120 gün tam sezon bedel 69 bin 600 lira olurken, bu fiyatlara elektrik bedeli dahil olmadığı açıklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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