Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı Ankara'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni ve yönetim kurulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde yapılan görüşmelerde çalışmalar hakkında bilgi verildi ve talimatlar alındı.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da bir dizi önemli temaslarda bulundu. Ziyaretler kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım makamlarında ziyaret edildi.

Programın ilk durağı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı oldu. İl Başkanı Bükni, Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendiyi makamında ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi arz edip emir ve talimatlarını aldık. Sayın Genel Başkanımız Kütahyamızdaki tüm ülküdaşlarımıza selamlarını ilettiler."

MHP Lideri Bahçeli'ye ziyaret

İlker Bükni ve yönetim kurulu, daha sonra MHP Genel Merkezi'ne giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Bükni, şu değerlendirmelerde bulundu: "Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in Bilge Lideri, Türk asrının mimarı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret ederek emir ve talimatlarını, hayır dualarını aldık. Liderimize bağlılığımız, sevgimiz ve sadakatimiz sonsuzdur. Cenab-ı Allah, Liderimizi başımızdan eksik etmesin; sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler ihsan eylesin." - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
