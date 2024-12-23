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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Kütahya'da Bulundu

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Kütahya'da Bulundu
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Kütahya Ülkü Ocakları'nı ziyaret ederek, Türk gençliğine yönelik projeler ve başarılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Kütahya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti. Ziyarette Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı İlker Bükni ve çok sayıda Ülkü Ocakları üyesi hazır bulundu.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Genel Başkan Yıldırım, Ülkü Ocakları'nın başarıları ve geleceğe yönelik projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ülkü Ocakları'nın Türk gençliğine yönelik faaliyetlerinin önemine değinen Yıldırım, "Bu ocaklar, her zamankinden daha önemli projeler hayata geçirmenin gururunu yaşıyor. Hamdolsun ki, sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ve tüm ülküdaşlarımızın katkılarıyla, bugün aileler çocuklarını güvenle Ülkü Ocaklarına emanet etmeye başladı" dedi.

Ülkü Ocakları'nın, Türk gençliğinin ortak çatısı olduğuna dikkat çeken Yıldırım, gençlere yönelik çalışmaların kapsayıcılığına vurgu yaptı. Yıldırım, "Hiçbir gencimizi ötekileştirmeden, her gencimizi kazanmak için çalışıyoruz. Çünkü bizim ulaşamadığımız gençler, maalesef uyuşturucunun, alkolün, terör örgütlerinin, yabancı ideolojilerin ve ahlaksızlıkların etkisiyle kaybolmaya mahkum olabilir. Bu nedenle her bir gencimize sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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