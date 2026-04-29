Ülkü Ocakları Başkanı Çetinkaya’dan Bahçeli’ye ziyaret

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları İl Başkanı Mesut Çetinkaya, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette hem teşkilat çalışmaları hem de güncel konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

ÇETİNKAYA’DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Mesut Çetinkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hitaben anlamlı ifadeler kullandı. Çetinkaya, “Türk’ün Bilge Lideri, Türkmen Beyi’mizin hayır dualarını kuşandık. Bir elimizde kalem, bir elimizde kılıç emrindeyiz liderim.” sözleriyle bağlılık ve kararlılık mesajı verdi. Ziyaretin, teşkilat ile genel merkez arasındaki güçlü bağın bir göstergesi olduğu değerlendirildi.

3 MAYIS ETKİNLİKLERİ İÇİN DAVET

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları heyetini Gazi Meclis’te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Öte yandan Mesut Çetinkaya, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla Afyonkarahisar’da düzenlenecek yürüyüşe tüm vatandaşları davet ederek, etkinliğin birlik ve beraberlik mesajlarıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Haber: Faruk Kılınç