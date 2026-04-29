Ülkü Ocakları Başkanı Çetinkaya'dan Bahçeli'ye ziyaret

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları İl Başkanı Mesut Çetinkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek önemli mesajlar verdi.

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları İl Başkanı Mesut Çetinkaya, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette hem teşkilat çalışmaları hem de güncel konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

ÇETİNKAYA’DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Mesut Çetinkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hitaben anlamlı ifadeler kullandı. Çetinkaya, “Türk’ün Bilge Lideri, Türkmen Beyi’mizin hayır dualarını kuşandık. Bir elimizde kalem, bir elimizde kılıç emrindeyiz liderim.” sözleriyle bağlılık ve kararlılık mesajı verdi. Ziyaretin, teşkilat ile genel merkez arasındaki güçlü bağın bir göstergesi olduğu değerlendirildi.

3 MAYIS ETKİNLİKLERİ İÇİN DAVET

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları heyetini Gazi Meclis’te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Öte yandan Mesut Çetinkaya, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla Afyonkarahisar’da düzenlenecek yürüyüşe tüm vatandaşları davet ederek, etkinliğin birlik ve beraberlik mesajlarıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Haber: Faruk Kılınç 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Haberler.com
500

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları

Yıllarca unutulmayacak görüntü!

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!