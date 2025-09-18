Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Kocaeli ili Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde Tanzanya bayraklı gemide bulunan 7 personelin tamamı İçişleri...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Kocaeli ili Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde Tanzanya bayraklı gemide bulunan 7 personelin tamamı İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle havadan tahliye edilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Kocaeli ili Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde Tanzanya bayraklı gemide bulunan 7 personelin tamamı İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle havadan tahliye edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi

Altın gece rekor kırdı, tek açıklama ile rüzgar tersine döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, bu fakülte ve yüksek okullar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.