Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Kocaeli ili Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde Tanzanya bayraklı gemide bulunan 7 personelin tamamı İçişleri...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Kocaeli ili Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde Tanzanya bayraklı gemide bulunan 7 personelin tamamı İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle havadan tahliye edilmiştir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Kocaeli ili Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde Tanzanya bayraklı gemide bulunan 7 personelin tamamı İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle havadan tahliye edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel