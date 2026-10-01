Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aykan'ın BM panel üyeliğine davet edildiğini duyurdu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antnio Guterres tarafından, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürümüz Burak Aykan, Transit Serbestisi Yüksek Düzeyli Paneli üyeliğine davet edildi" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, küresel ulaştırma politikalarının geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürüldüğü belirtilerek "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antnio Guterres tarafından, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürümüz Burak Aykan, Transit Serbestisi Yüksek Düzeyli Paneli üyeliğine davet edildi. Panel; denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin denize ve denizden kesintisiz erişimini güçlendirmek, transit sistemlerinin önündeki engelleri belirlemek ve uygulanabilir politika önerileri geliştirmek üzere çalışmalar yürütecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı