Ulaşım sağlanamayan mahalledeki su sıkıntısı 2 ay sonra giderildi - Haberler

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Ulaşım sağlanamayan mahalledeki su sıkıntısı 2 ay sonra giderildi

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Uğur Budak - Yerel
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Ulaşım sağlanamayan mahalledeki su sıkıntısı 2 ay sonra giderildi Ulaşım sağlanamadığı için ekipler mahalleye havaların ısınmasıyla ulaşabildi Erzurum'un Tekman ilçesinde mahallede yaşanan su sıkıntısı ESKİ ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu giderildi Edinilen bilgiye Tekman Şahvelat...

TEKMAN, ERZURUM (İHA) - Ulaşım sağlanamayan mahalledeki su sıkıntısı 2 ay sonra giderildi

Ulaşım sağlanamadığı için ekipler mahalleye havaların ısınmasıyla ulaşabildi

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde mahallede yaşanan su sıkıntısı ESKİ ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu giderildi

Edinilen bilgiye Tekman Şahvelat mezrasında uzun zamandır su sıkıntısı yaşanıyordu. Ancak ESKİ Tekman şubesi uzun uğraşlar sonucu kar altında yol alan su patlağını tespit ederek arızayı giderdi.

Tekman ESKİ sorumlusu Yakup Karakoç ve ekibi yaklaşık iki gün yaptığı çalışmalara sonucu arızayı giderdiler. İlçeye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olan palandöken dağı eteğinde 2 bin 600 rakım ile yaşam mücadelesi veren Şahvelat sakinleri suya kavuşma mutluluğunu yaşadı.

Mahalle sakinleri 'Yaklaşık 2 aydır su sıkıntısını çekiyorduk yoğun kar yağışı nedeni ile bir türlü ulaşım sağlanamıyordu ancak havaların ısınması ile ESKİ ekibi gelip arıza yerini tespit etti arızayı giderdiler. Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçenlerden Allah razı olsun' diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Uğur Budak - Yerel

Erzurum, Tekman, kar, su, Yerel, Haberler

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