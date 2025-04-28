Ulaşım Festivali Muğla'da Yapıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), 22-25 Nisan tarihleri arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye'nin en kapsamlı gençlik etkinliklerinden biri olan Ulaşım Festivali (UFEST)'e ev sahipliği yaptı.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik boyunca, üniversite öğrencileri bakanlığın yürüttüğü projeler, altyapı çalışmaları ve kariyer fırsatları hakkında kapsamlı bilgi edinme imkanı buldu.

Festival kapsamında kurumlar stant açarak öğrencilere faaliyetlerini tanıttı. Öğrenciler, stantlarda hem çeşitli ikramlar ve hediyelerle karşılandı hem de kurum temsilcilerinden doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

Festivalin açılış programına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Gazeteci Mehmet Acet de katılarak öğrencilerle buluştu.

"Türkiye Yüzyılı'nın Anahtarı: Milli Teknoloji Hamlesi" sloganıyla gerçekleştirilen sunumda Başkan Karagözoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ve planladığı yatırımları detaylı şekilde anlattı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da etkinlikte öğrencilerle birlikte stantları ziyaret ederek bilgi aldı ve etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Etkinliğin son gününde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

"Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" temalı sunumunda, Boyraz, Bakanlığın yürüttüğü yatırımlar, altyapı projeleri ve hizmetleri hakkında bilgi verirken, dijitalleşen ulaşım sistemleri konusunda da öğrencileri bilgilendirdi. Muğla'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Boyraz, gençlere gelecek vizyonunda büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Dört gün süren etkinlik boyunca öğrenciler hem bilgilendi hem de keyifli anlar yaşadı. Etkinliğin son gününde yapılan çekilişte 4 öğrenciye Doğu Ekspresi bileti hediye edildi. - MUĞLA