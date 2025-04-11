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Ukraynalı Myhailo'nun kulak kepçeleri, Antalya'da kaburgalarından yapılacak

Ukraynalı Myhailo'nun kulak kepçeleri, Antalya'da kaburgalarından yapılacak
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Milyonda 1 görülen 'Ablefaron-makrostomi sendromu' ile dünyaya gelen ve Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan 3 yıl sonra Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen, 10 yaşındaki Myhailo Popazav, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ndeki göz kapağı ve ağız küçültme ameliyatlarının ardından sağlığına kavuştu.

Milyonda 1 görülen 'Ablefaron-makrostomi sendromu' ile dünyaya gelen ve Rusya- Ukrayna Savaşı başladıktan 3 yıl sonra Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen, 10 yaşındaki Myhailo Popazav, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ndeki göz kapağı ve ağız küçültme ameliyatlarının ardından sağlığına kavuştu. İşitme sorunu yaşayan Myhailo'nun, kaburgasından alınan parçalarla kulak kepçesi şekillendirilecek.

Milyonda bir görülen Ablefaron-makrostomi sendromuyla doğuştan göz kapakları olmayan, normalin üzerinde büyüklükte ağza sahip kulakları olmayıp işitme sorunları olan Myhailo Popazav, Akdeniz Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki ekibin katıldığı 15 ameliyat sonrası sağlığına kavuşmuştu. Ameliyatların ardından kulak kepçeleri bulunmayan ve işitme sıkıntısı yaşayan Myhailo'nun ilerleyen günlerde bu sorunun da ortadan kalkması için operasyon geçireceği belirtildi.

"Şu anda göz kapakları iyi duruma ve gözünü koruyor"

Myhailo'nun süreci ve sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Myhailo'nun sendromunun ne olduğuna dair herhangi bir teşhisi de konulmamıştı. Tanıyı konduktan sonra, işlemlerine başladık. Myhailo'nun alt göz kapakları her iki tarafta yoktu. Ağzı çok büyüktü ve kulakları yoktu. Zeka durumu da yaşıtlarından bir hayli geriydi. 15'e yakın ameliyat yaptık, alt ve üst göz kapaklarını tedavi ettik. Hareketli bir göz kapağı yapmak oldukça zordu. Şuanda göz kapakları iyi duruma ve gözünü koruyor. Ağzı çok büyüktü ve küçülttük" dedi.

"Kaburgalarından yapılacak"

İşitme sorunu yaşayan küçük çocuğun kulak kepçeleriyle ilgili de operasyon yapılacağını kaydeden Özkan, "Bu gelişinde de iki taraflı kulağı onarılacak. Çünkü kulağı yok. Kendi organ dokuları, kaburgalarından kulağını yapıp şekillendirmeyi planlıyoruz. Birkaç seanslı zor bir ameliyat olacak" ifadelerini kullandı.

Şubat ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Savaş mağduru Ukraynalı çocukların kaldığı Ankara'daki Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyarette AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da 2022 yılında AÜ Hastanesi'nde tedavi görüp sağlığına kavuşan Ukraynalı Myhailo Popazav hakkında Erdoğan ve Zelenska'ya bilgi vermişti. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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