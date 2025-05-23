Ukrayna ve Rusya Arasında Esir Takası: 390 Mahkum Ülkesine Döndü

Ukrayna ve Rusya Arasında Esir Takası: 390 Mahkum Ülkesine Döndü
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan esir takası anlaşmasının ilk aşamasının başarıyla gerçekleştiğini duyurdu. 390 Ukraynalı mahkum ülkesine döndü. ABD Başkanı Trump, bu önemli adım için her iki tarafı da tebrik etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile takas anlaşmasının ilk aşamasının gerçekleştirildiğini bildirerek, 390 Ukraynalı mahkumun ülkesine döndüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası anlaşması tamamlandı. Kısa süre içinde uygulamaya girecek" açıklamasının ardından iki ülke arasında hareketlilik yaşandı. Rusya ve Ukrayna, her biri 390 mahkumu serbest bıraktı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bine karşı bin takas anlaşmasının ilk aşaması gerçekleştirildi. Bu anlaşma, Türkiye'deki toplantı sırasında sağlandı ve tam olarak uygulanması büyük önem taşıyor. Bugün 390 kişi. Cumartesi ve Pazar günleri takasın devam etmesini bekliyoruz. Ukraynalı kadın ve erkeklerin evlerine dönmesine yardımcı olan ve 7/24 çalışan herkese teşekkür ederiz. Esaret altında kalan herkesin geri getirilmesi çok önemli. Her bir ismi, her bir kişiyle ilgili tüm detayları doğruluyoruz. Bu tür adımları mümkün kılmak için diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Takas, İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılmıştı

Rusya ve Ukrayna heyetleri, geçtiğimiz hafta İstanbul'da 2 saat süren görüşmelerde karşılıklı bin esirin takas edilmesine karar vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan bugün "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası anlaşması tamamlandı. Yakında uygulamaya girecek. Bu müzakere için her iki tarafı da tebrik ederim. Bu büyük bir şeye yol açabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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