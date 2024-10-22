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Ukrayna Cephesi’nde Rusya ve Kuzey Kore Bayrakları Yan Yana Görüntülendi

Ukrayna Cephesi’nde Rusya ve Kuzey Kore Bayrakları Yan Yana Görüntülendi
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Ukrayna'nın Pokrovsk şehrinde çekildiği iddia edilen bir fotoğrafta Rusya ve Kuzey Kore bayraklarının yan yana görüntülenmesi, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği yönündeki spekülasyonları arttırdı. Resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar tartışma yarattı.

Rusya ve Kuzey Kore bayraklarının Ukrayna'daki cephe hattında yan yana görüntülendiği iddia edildi.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaların ardından Pyongyang - Moskova arasındaki askeri iş birliğinin ispatı olarak yorumlanan bir fotoğraf paylaşıldı. Ukrayna'nın Pokrovsk şehrindeki bir maden sahasında çekildiği öne sürülen ve sosyal paylaşım uygulaması Telegram'daki bir Rusya yanlısı hesap tarafından yayınlanan bir karede Rusya ve Kuzey Kore bayrakları yan yana görüldü.

Fotoğrafın gerçek olup olmadığı henüz bilinmezken, Rusya veya Kuzey Kore'den resmi bir açıklama yapılmadı.

Kuzey Kore'nin asker gönderdiği iddiası

Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS) geçtiğimiz hafta, Kuzey Kore'nin Rusya'ya bin 500 özel kuvvet askeri gönderdiğini açıklayarak uydu fotoğraflarını paylaşmış, açıklamada askerlerin Ukrayna savaşında görevlendirileceğinin tahmin edildiğini belirtilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Kuzey Kore'nin kendilerine karşı savaşmak üzere Rusya'ya 10 bin asker göndermeye hazırlandığını iddia etmişti. İddiasını istihbarat bilgilerine dayandıran Zelenskiy, belirsiz sayıdaki Kuzey Kore askerinin halihazırda işgal altındaki Ukrayna topraklarında bulunduğunu öne sürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaları reddederek, "Bu da başka bir yalan habere benziyor" cevabını vermişti. - DONETSK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Kuzey Kore Diplomasi Güvenlik Politika donetsk Ukrayna Yerel Dünya Rusya

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