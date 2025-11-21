Haberler

UKABDER'den şehitler için anlamlı anma programı: Çad'da yetimlere yemek ikram edildi, dualar edildi

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerimizin şehit olmasının ardından, Uluslararası Kardeşlik Seferberliği Derneği (UKABDER), şehitleri anmak için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Askeri uçağın düştüğü kazada 20 askerimizin şehit olması tüm Türkiye'de büyük üzüntüye sebep olurken, UKABDER gönüllüleri Afrika'da Çad'da bulunan UKABDER Külliyesi Dar'ul Ferah Umutevi'nde düzenledikleri etkinlikte şehitleri andı.

Şehitlerimizin isimleri mazlumların dualarında yankı buldu

Etkinlikte, UKABDER ekibi, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından, dernek bünyesinde misafir edilen 120 yetim çocuğa şehitlerin ruhu için yemek programı düzenledi. Gönüllülerin program boyunca yakından ilgilendiği çocuklar, şehitler için yapılan dualara da hep birlikte "amin" dedi. Dernek gönüllüleri, etkinliğin amacının hem şehitlerin ruhunu yad etmek hem de onların emanetlerine sahip çıkmak olduğunu vurgulayarak, şehit yakınlarına Allah'tan sabır, şehitlerin mekanlarının cennet olmasını diledi. Etkinlik yetimler ve dernek gönüllüleri arasında duygusal anlara sahne olurken, etkinliğin bundan sonra da periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.

"Şehitlerimizin emaneti bizlere kutsaldır"

UKABDER tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Azerbaycan'dan havalanarak görev dönüşü esnasında kaza-kırıma uğrayan askeri uçağımızda şehit olan 20 kahraman askerimizin acısı hepimizin yüreğini dağlamıştır. Onların geride bıraktığı emanete sahip çıkmak, bizler için bir vicdan meselesidir. Bu vesileyle Dar'ul Ferah Umutevi'mizde kalan yetimlerimizle bir araya gelerek şehitlerimizin ruhunu dualarla andık. Rabbimiz tüm şehitlerimizi rahmetiyle kuşatsın."

Öte yandan, 2024 yılında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla gerçekleşen temasta şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un, şehadetinden önce vasiyeti olarak dile getirdiği "Benim adıma Afrika'da su kuyusu yaptırır mısınız?" çağrısına da UKABDER kayıtsız kalmamıştı. Bu anlamlı vasiyete karşılık olarak dernek, Dar'ul Ferah Umutevi'nde çocukların yemek yediği yemekhaneye şehit Mehmet Ali Horoz'un adını vererek hem onun hatırasını yaşattı hem de yetimlerin gönlünde kalıcı bir iz bıraktı. - İSTANBUL

