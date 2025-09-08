Uğur Nuri Akın, Kayseri Eczacı Odası Başkanı Olarak Yeniden Seçildi
12. Bölge Kayseri Eczacı Odası 54. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayma işlemi tamamlandı. Genel kurulda seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Uğur Nuri Akın, 431 oyla yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel