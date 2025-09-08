Haberler

Uğur Nuri Akın, Kayseri Eczacı Odası Başkanı Olarak Yeniden Seçildi

Uğur Nuri Akın, Kayseri Eczacı Odası Başkanı Olarak Yeniden Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Eczacı Odası 54. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Uğur Nuri Akın, 431 oyla yeniden başkan seçildi ve güven tazeledi.

Kayseri Eczacı Odası 54. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan uğur Nuri Akın, yeniden seçilerek güven tazeledi.

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası 54. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayma işlemi tamamlandı. Genel kurulda seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Uğur Nuri Akın, 431 oyla yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Husiler'den İsrail'deki Ramon Havalimanı'na saldırı! Dumanlar yükseldi

İsrail'i şok eden saldırı o ülkeden geldi!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a sert tepki

Açtı ağzını yumdu gözünü! A Milli Takım'a olay tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.