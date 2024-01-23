Uğur Mumcu Parkı'nda Anma Töreni Düzenlenecek
Odunpazarı Belediyesi, 24 Ocak 1993'te katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu adını taşıyan parkta düzenleyeceği törenle anacak. Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı aracın sergilendiği anıtın önünde gerçekleştirilecek anma töreni, 24 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak.
Odunpazarı Belediyesi, 24 Ocak 1993'de katledilen gazeteci- yazar Uğur Mumcu'yu yarın adını taşıyan parkta düzenleyeceği törenle anacak.
Odunpazarı Belediyesi 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına konulan bombanın patlaması sonucu katledilen Türk basınının duayen ismi Uğur Mumcu'yu unutmuyor. 31 yıl önce aracına konan bombanın patlaması sonucu katledilen Uğur Mumcu, Odunpazarı Belediyesi tarafından adına açılan Uğur Mumcu Parkı'nda anılacak.
Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı "06 YR 245" plakalı aracının sergilendiği anıtın önünde düzenlenecek anma töreni, 24 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak.