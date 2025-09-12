Ugandalı Öğrenci Hüsn-i Hat Sanatını Sivas'ta Öğreniyor

Sivas'ta hüsn-i hat eğitimi alan Ugandalı üniversite öğrencisi, öğrendiği sanatı ülkesinde de sürdürmeyi hedefliyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ugandalı Ukasha Kalema ortaokul döneminde aldığı Arapça derslerinden etkilenerek hüsn-i hat sanatına merak saldı. Kalema, üniversite öğrenimini görmek için geldiği Sivas'ta 1 buçuk yıldır İhramcızade Kültür Merkezinde hat sanatı eğitimi alıyor. Hocası ve arkadaşları tarafından da çok sevilen Kalema, eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönerek hat sanatını sürdürmeyi ve camilerde süsleme çalışmalarına katkı sunmayı hedefliyor.

"Biz onu yabancı değil de kendimizden birisi olarak gördük"

Hattat Halit Köksal, Ukasha'nın ilk geldiğinde çok çekingen davrandığını belirterek "12 yıldır İhramcızade kültür merkezinde hüsn-i hat dersi veriyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden de çok öğrenci arkadaşımız geliyor. Ukasha'da Uganda'dan Sivas'a eğitim görmek için gelen öğrenci arkadaşımız. Buraya kendi isteği ile geldi, kayıt oldu. Zaten güzel bir Türkçesi olduğu için tanışıp kaynaştık. Biz onu yabancı değil de kendimizden birisi olarak gördük. Biz zaten kurslara öğrencimizi almadan önce onunla bir ön konuşma gerçekleştiriyoruz. Çünkü emek vereceğiz ve öğretmeye çalışacağız. Bizim kültürümüzden uzak bir kültüre sahip olduğu için başta biraz çekingen davrandı. Ama biz ona samimi davranıp arkadaşlık yaptık. Geleneksel duamız olan "Rabbi Yessir" duası ile başladık. Daha sonra çekinmeyi bırakınca da eli açıldı" diye konuştu.

"Sivas'a üniversite için gelene kadar hüsn-i hat sanatını hiç görmemiştim"

Hat sanatı öğrencisi Ugandalı Ukasha Kalema, hüsn-i hat sanatının birçok çeşidinin olduğunu ve öğrenmesinin de zor olduğunu belirterek, "Hat sanatına merakım ortaokula giderken başladı. Arapça derslerinde tahtaya yazılan harfleri görünce 'bende bu kadar güzel yazabilir miyim?' diye düşünmeye başladım. Sivas'a üniversite için gelene kadar hüsn-i hat sanatını hiç görmemiştim. Hat eğitimi alabileceğim bir yer aramaya başladım. İhramcızade Kültür Merkezinin önünden geçerken içeriye gördüm ve girdim. Ahşap bina olması ve atölyenin içerisi benim çok ilgimi çekti. hüsn-i Hat tabelasını görünce sevindim ve içeride birisi vardır diye umut ettim. İçeriye girip hocama selam verdim. Hocama, 'öğrenciniz olabilir miyim' diye rica ettim. Tam öğrendim diyemem ama ilk başlardaki yazılarıma göre ilerleme kaydettim. Hocam ile beraber gittiği yere kadar kendimi geliştireceğim. hüsn-i hat geniş bir sanat ve yazı çeşitleri çok. Uganda'ya döndüğümde bu sanatı devam ettirmek ve oradakilere öğretmek isterim. Uganda'da böyle bir sanat görmemiştim oradaki camilerimize de böyle güzel bir sanatla süsleme yapılabilir" dedi. - SİVAS