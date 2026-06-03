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Cihaza bağlı hastalara kesintisiz enerji desteği

Cihaza bağlı hastalara kesintisiz enerji desteği
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UEDAŞ, planlı elektrik kesintilerinde yaşam destek cihazına bağlı yaklaşık 300 hastanın mağduriyet yaşamaması için çanta tipi jeneratör desteği sağlıyor. Hastalar kesinti öncesinde bilgilendirilip talepleri halinde jeneratörle enerji ihtiyaçları karşılanıyor.

UEDAŞ, destek cihazına bağlı hastaların elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için öncelikli hizmetini sürdürüyor. Planlı kesintiler öncesinde hastalar bilgilendiriliyor ve ihtiyaç durumunda jeneratör desteği sağlanıyor.

UEDAŞ, yaşam destek cihazına bağlı hastaların güvenliğini önceleyen uygulamalarını sürdürüyor. Planlı bakım ve yatırım çalışmaları sırasında hasta ve yakınlarının mağduriyet yaşamaması amacıyla yürütülen çanta tipi jeneratör uygulaması sahada aktif olarak kullanılıyor. Hizmet bölgesi içerisinde yaklaşık 300 yaşam destek cihazına bağlı hasta bulunduğu bilgisi doğrultusunda UEDAŞ, 2023 yılında envanterine 60 adet 2 kVA gücünde çanta tipi jeneratör dahil etti. Planlı enerji kesintilerinden etkilenen kullanıcılar için yürütülen uygulama kapsamında, kesinti süresi boyunca hastaların başka bir yere taşınmasına ya da hastaneye yatırılmasına gerek kalmadan yaşam destek cihazlarının çalışması güvence altına alındı.

Sağlık raporu bulunan ve abonelik bilgileri içerisinde "kesilemez" kodu yer alan kullanıcılar, etkilendikleri planlı kesintiler öncesinde, internet sitesinde de duyurulduğu şekilde ilgili UEDAŞ Bölge Müdürlüklerine başvurarak çanta tipi jeneratör talebinde bulunabiliyor. Başvuruların, kesinti tarihinden en az bir iş günü önce yapılması gerekiyor.

Talebi uygun bulunan kullanıcılara, yakıtı dolu şekilde teslim edilen çanta tipi jeneratörler için görevli ekipler tarafından detaylı kullanım bilgilendirmesi yapılıyor, kullanım kitapçığı veriliyor ve gerekli kurulum işlemleri tamamlanıyor. Böylece planlı kesintiler süresince enerji ihtiyacı güvenli ve kontrollü bir şekilde karşılanıyor.

UEDAŞ, elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra toplum sağlığı ve güvenliğini önceleyen uygulamalarını sahada kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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