DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde aynı okulda eğitim gören üçüz kardeşlere sürpriz doğum günü programı yapıldı.

İlçenin Kurucaova Şehit Şeyho Kurtulmuş İlk Okul ve Ortaokulu kütüphanesinin açılışını yapan Kaymakam Mehmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, İlçe Jandarma Komutanı Onur Kırcaer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, bir de sürprizle karşılaştılar. Okulun öğrencileri yabancı uyruklu olan üçüz kardeşler İbrahim, Derya ve Muhammed'in 10.yaş günü olduğunu öğrendi. Öğrenciler için hazırlanan sürpriz doğum günü kutlamasına katılan Kaymakam Kılıç ve beraberindekiler, pastayı ise üçüzlerle birlikte kesti. Sürpriz karşısında büyük sevinç yaşayan üçüzlere kaymakam Kılıç tarafından doğum günü hediyesi de verildi.

Öğretmen ve öğrenci arkadaşlarının da mutluluğuna ortak olduğu üçüzler, pasta ve hediyeler için sürpriz doğum gününe katılanlara teşekkür etti. - MALATYA