'Üçüncü Yaş Turizmi' Selçuk Efes Kent Belleği'nde Konuşuldu

SELÇUK, İZMİR (ANKA) - Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Selçuk Efes Kent Belleği'nde "Yaşlanan Dünya ve Üçüncü Yaş Turizmi" konulu söyleşi düzenlendi.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan ADÜ Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Oduncuoğlu, üçüncü yaş kavramı, üçüncü yaşın turizm tercihleri hakkında Efes Selçuklu Turizm Meslek Lisesi öğrencileri ile önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada yaşlı nüfusun arttığına dikkat çeken Oduncuoğlu; "Üçüncü Yaş Turizmi kaynaklarda 65 yaş üstü bireyleri kapsıyor. Üçüncü Yaş Turizmini diğer turizm türlerinden farklı kılan ise üçüncü yaş turizminin, sağlık turizmi çatı başlığında yer alması ve mutlaka sağlık bakım hizmetlerinin de kapsama dahil edilmesidir. Üçüncü yaş turizminin en karakteristik özellikleri arasında bu turizm grubunun ılıman iklimi tercih etmesi yer alıyor. Bu sebeple üçüncü yaş turizmi ile ölü sezon dediğimiz sezonu da canlandırma olanağımız var. Sağlık sorunları nedeniyle eşli seyahat, uzun süreli konaklama, düzenli ziyaretçi olma, güvenlik ihtiyaçları, sağlık kuruluşlarına yakınlık, ulaşım kolaylığı üçüncü yaş turizminin en önemli özellikleri arasında yer alıyor" dedi.

Efes Selçuk'un Üçüncü Yaş Turizmi açısından önemine değinen Doç. Dr. Funda Oduncuoğlu; "Efes Selçuk çok önemli ve muazzam bir şekilde üçüncü yaş destinasyonu olabilecek bir yer. Efes Selçuk, üçüncü yaş turizmi için en önemli unsurlarından biri olan tarihi ve dini çekicilik kriterini karşılıyor. Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti başta olmak üzere bu bölgede üçüncü yaş turizmi açısından çok önemli yerleri barındırıyor. Doğal yaşam koşulları, organik besine kolay ulaşma, sakinlik, huzurlu ortam ve havaalanına yakınlık, sonbahar ve kış aylarında süren ılıman iklim Efes Selçuk'un üçüncü yaş turizmi açısından en güçlü unsurları arasında yer alıyor" dedi.

Söyleşinin sonunda öğrenciler Üyesi Doç. Dr. Funda Oduncuoğlu'na konu ile ilgili sorularını yönelttiler.