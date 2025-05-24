Uçkun Bitkisi: Doğanın Şifa Kaynağı

Uçkun Bitkisi: Doğanın Şifa Kaynağı
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Son yıllarda popülerliği artan uçkun bitkisi, yüksek rakımlı bölgelerde yetişiyor ve birçok sağlık faydası sunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi, sindirimi kolaylaştırması ve enerji vermesiyle dikkat çekiyor.

Son yıllarda popülerliği artan ve geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan uçkun bitkisi, sağlık açısından birçok faydasıyla gündemde. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yetişen bu bitki, içerdiği vitaminler ve antioksidanlarla adeta doğal bir şifa kaynağı.

Uçkun bitkisinin bilinmeyen faydaları ise bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sindirimi kolaylaştırdığı, antioksidan deposu olduğu, enerji verdiği ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğu iddia ediliyor. Yöre insanı uçkun bitkisini çiğ olarak tüketiyor, salatalarda kullanıyor, çay şeklinde demliyor ya da yemeklerde kullanıyor.

Dağkapı Dörtyol mevkiinde seyyar satıcı olan Hamdullah Şeref, bu bitkinin yüksek dağlarda karların içinde yetiştiğini söyledi. Şeref, "Kansere, şekere, mide problemlerine her türlü hastalığa şifadır. Doğaldır, yüksek dağlarda yetişiyor. Bulunması ve toplanması çok zahmetlidir. Dağ muzu diyende var, Kürtçe 'Ribes' diyen de var, Türkçe 'Işkın' diyen de var, Zazaca 'Hire' diyen de. Her yörede her dilde farklı ismi var" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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