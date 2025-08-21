Uçhisar Kalesi'nde Türk Bayrağına Uygunsuz Hareketler: Soruşturma Başlatıldı

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar Kalesi'nin zirvesinde yabancı bir turist, Türk bayrağı direğine uygunsuz hareketlerde bulundu. Sosyal medya hesaplarında yayılan görüntülerden sonra Nevşehir Valiliği konu hakkında soruşturma başlattı.

Uçhisar Kalesinin zirvesinde bulunan Türk Bayrağı'nın bulunduğu direkte dans yapan turistin görüntülerinin yayılmasının ardından da Nevşehir Valiliği hızla harekete geçti. Nevşehir Valiliği, Uçhisar Kalesinde meydana gelen, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Konu hakkında yazılı açıklama yapan Nevşehir Valiliği, "Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden ilimizde (Uçhisar Beldesi) meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce derhal yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup, bahse konu yabancı uyruklu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır. Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - NEVŞEHİR