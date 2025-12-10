Hakkarili eski muhtar uçakta kalp krizi geçirdi

İstanbul'dan Van'a gitmek üzere bindiği uçakta fenalaşan Hakkarili eski muhtar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, uçakta yolcu olarak bulunan 76 yaşındaki Üzümcü Köy Eski Muhtarı Süleyman Çiftçi aniden rahatsızlandı. Durum üzerine kabin ekibi acil müdahale prosedürünü başlattı ve pilotlar Sivas'a acil iniş yaptı. Sivas'a inişin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çiftçi, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı. Üzümcü köyünde bir dönem muhtarlık yapan Süleyman Çiftçi'nin vefatı, sevenleri ve bölge halkı arasında büyük üzüntüye neden oldu. - HAKKARİ