Haberler

Hakkarili eski muhtar uçakta kalp krizi geçirdi

Hakkarili eski muhtar uçakta kalp krizi geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'dan Van'a gitmek üzere bindiği uçakta fenalaşan 76 yaşındaki eski muhtar Süleyman Çiftçi, acil iniş yapılan Sivas'ta hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefatı, bölge halkında büyük üzüntü yarattı.

İstanbul'dan Van'a gitmek üzere bindiği uçakta fenalaşan Hakkarili eski muhtar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, uçakta yolcu olarak bulunan 76 yaşındaki Üzümcü Köy Eski Muhtarı Süleyman Çiftçi aniden rahatsızlandı. Durum üzerine kabin ekibi acil müdahale prosedürünü başlattı ve pilotlar Sivas'a acil iniş yaptı. Sivas'a inişin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çiftçi, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı. Üzümcü köyünde bir dönem muhtarlık yapan Süleyman Çiftçi'nin vefatı, sevenleri ve bölge halkı arasında büyük üzüntüye neden oldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
Öğrencilerden örnek davranış: Aldıkları suyu kameraya gösterip parasını bıraktılar

Sizi yetiştiren anne-babaya helal olsun
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
title