'Uçak inemez' tartışmalarından 4’üncü piste: Emekli kaptan pilot yeni pistin önemini anlattı

Yapım sürecinde konumu ve rüzgar şartları üzerinden tartışmalara konu olan İstanbul Havalimanı'nda 4'üncü ana pist hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılış töreninde geçmişte havalimanına yönelik "Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez" şeklinde eleştiriler yapıldığını belirterek muhalefeti eleştirdi. İstanbul Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana operasyonlarında görev yaptığını belirten Emekli Kaptan Pilot Fahrettin Alptekin ise yeni doğu-batı pistinin özellikle Karadeniz'den kaynaklanan kuvvetli rüzgarların oluşturduğu operasyonel güçlükleri azaltacağını söyledi. Alptekin, "Orada operasyon olmaz diye bir şey yok. Operasyon oldu, yıllarca da olmaya devam ediyor. Bence yeni yapılan pist gerekliydi" dedi.

İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pisti ve ilave yatırımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Yeni pist, mevcut üç ana pistten farklı olarak doğu-batı doğrultusunda inşa edildi. 2 bin 820 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip pistin özellikle farklı rüzgar şartlarında havalimanının operasyonel esnekliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

İstanbul Havalimanı'nın inşa edildiği dönemde projenin yeri, çevresel etkileri ve bölgedeki rüzgar şartları kamuoyunda ve siyasette tartışılmıştı. Ancak "uçak inmez" şeklindeki geçmiş eleştirilerin belirli bir muhalefet siyasetçisine ait birebir sözü olduğuna ilişkin güvenilir bir birincil kaynak yerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu eleştirileri aktardığı güncel açıklamalar bulunuyor.

Erdoğan geçmişteki tartışmaları açılışta yeniden gündeme getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4'üncü pistin açılışında geçmişte havalimanına yönelik eleştiriler yapıldığını belirterek, "Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez" ve "Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz" denildiğini aktardı. Erdoğan, söz konusu eleştirilere karşı İstanbul Havalimanı'nın ulaştığı yolcu ve uçuş sayılarını örnek gösterdi.

Erdoğan ayrıca İstanbul Havalimanı'nın 2025 yılında 84,5 milyon yolcu ağırladığını, 110'un üzerinde hava yolu şirketiyle 340'tan fazla noktaya uçuş imkanı sunduğunu açıkladı. İstanbul Havalimanı'nın 30 Ağustos 2026'da ise 1.787 uçuşla yeni günlük uçuş rekoruna ulaştığını söyledi.

Emekli kaptan pilot tartışmaları teknik açıdan değerlendirdi

Uzun yıllar pilotluk yapan ve Airbus A330'dan emekli olduğunu belirten Emekli Kaptan Pilot Fahrettin Alptekin, İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonları açıldığı dönemden itibaren yakından takip ettiğini söyledi.

Havalimanının bulunduğu bölgede uçuş operasyonu yapılamayacağı yönündeki değerlendirmelere katılmadığını belirten Alptekin, "Yeni pistin açılışından bugüne kadar olan bütün süreçte ben orada yaşadım. Dolayısıyla orada operasyon olmaz diye bir şey yok. Operasyon oldu, yıllarca da olmaya devam ediyor. Tek dezavantajı kuvvetli rüzgarların olması. Karadeniz bayağı çılgın bir deniz ve rüzgarlar çok kuvvetli. Zaman zaman birtakım operasyonel sorunlar yaşanabiliyor" dedi.

"Başka meydanlara gitme durumu oluşabiliyordu"

Kuvvetli rüzgarların bazı uçuşlarda operasyonel güçlük oluşturabildiğini ifade eden Alptekin, "Bu durumda uçakların başka meydanlara gitme durumu oluşuyor. Gecikmelere ve yakıt kaybına neden oluyor. Dolayısıyla bunun için bence yeni yapılan pist gerekliydi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'ndaki mevcut ana pistlerin kuzey-güney doğrultusunda olduğunu belirten Alptekin, yeni pistin farklı doğrultusunun önem taşıdığını söyledi.

"Doğu-batı yönündeki pist bu problemlerin büyük bölümünü çözecek"

Alptekin, "Mevcut pistler kuzey-güney istikametinde olduğu için kuvvetli rüzgarlar birtakım problemler çıkarıyordu. Bu pist büyük olasılıkla bu problemleri çözmüş oluyor. Gerekliydi. Çünkü doğu-batı istikametinde bir pist. Kuvvetli rüzgarlar oluştuğu zaman uçakların operasyonel olarak başka meydanlara gitme ihtiyacı azalacak. Kendi meydanına çok daha rahat iniş yapabilecek" diye konuştu.

Yeni pistin yalnızca rüzgar açısından değil, olağan dışı durumlarda da havalimanına esneklik sağlayacağını söyleyen Alptekin, "Herhangi bir pist kapandığı zaman, lastik patlar veya başka acil durumlar oluşur, bu durumda genel operasyonu rahatlatmak için bu pist çok rahat kullanılabilir. Dolayısıyla bu pistin açılmasını son derece faydalı görüyorum" dedi.

"Atatürk Havalimanı artık İstanbul'a yetmiyordu"

İstanbul'un hava ulaşımındaki büyümesini de değerlendiren Alptekin, eski Atatürk Havalimanı'nın kapasitesinin ihtiyacı karşılamakta zorlandığını belirterek, "Atatürk Havalimanı aslında artık İstanbul'a yetmiyordu. Sadece iki pistimiz vardı, yetersiz kalıyordu. Burada alan geniş. Yapılan yer doğru. Karadeniz'den kaynaklanan rüzgarlardan bahsettim. Bu rüzgarlar zaman zaman doğu-batı istikametine döndüğü için yapılan son pist bu problemlerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bir günde 290 bini aşkın yolcu

İstanbul Havalimanı'ndaki trafik rakamları da son dönemde yeni seviyelere ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre havalimanı, 16 Ağustos 2026 tarihinde bin 739 uçuş ve 290 bin 287 yolcuya hizmet verdi. Bakanlık bu rakamların o tarih itibarıyla Türkiye ve Avrupa'da günlük uçuş ve yolcu sayısı bakımından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıklamıştı.

30 Ağustos'ta gerçekleştirilen bin 787 uçuşla günlük uçuş rekoru bir kez daha yenilenirken, 4'üncü ana pistin hizmete alınmasıyla İstanbul Havalimanı'nın farklı hava şartlarındaki operasyonel esnekliğinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı