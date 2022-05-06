Üç Fidan, Güzelbahçe'de Anıldı

GÜZELBAHÇE, İZMİR (ANKA) - Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Güzelbahçe'de isimlerinin verildiği Üç Fidan Anıtı'nda yüzlerce kişinin katılımıyla anıldı.

Güzelbahçe Belediyesi ve CHP Güzelbahçe Gençlik Kolları tarafından organize edilen anmaya, gece 22.00'de çadır nöbetiyle başlandı. Deniz, Yusuf ve Hüseyin için türküler söylendi. Deniz Gezmiş'in arkadaşlarının da katıldığı anmada sinevizyon gösterimi yapıldı. Zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Saatler 02.30'u gösterdiğinde anıt önünde toplanan kalabalık saygı duruşunda bulundu. "Faşizme karşı omuz omuza", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Devrim şehitleri ölümsüzdür", "6.filo defol", "Emperyalizme geçit yok" sloganları atıldı.

Anmada konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Denizlerin mücadelesinin halen devam etmekte olduğunu belirterek, "Deniz, Yusuf, Hüseyin darağacına giderken hiçbir tedirginlik ya da korku yaşamadılar. Onların tek düşüncesi emperyalizme teslim olmayan tam bağımsız Türkiye'ydi. Bugün onların asıldığı gecede, onların Türkiye için yapmış olduğu uzun yürüyüşün devam ettiğini ve onların bayrağını gençlerin taşıdığını göstermek için bir aradayız. Anıtımızı 19.30'da açacağız. Türkiye'de birçok üç fidan parkı ve anıtı açıldı. Fakat 7 metrelik en büyük Üç Fidan Anıtını Güzelbahçe'de açacağız. 68 kuşağının liderlerini ilçemizde yaşatmak bizler için büyük bir gurur. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen ise şöyle konuştu:

"Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan tam bağımsız Türkiye için canlarını verdiler. Üç fidanın darağacına asılmasının üstünden tam 50 yıl geçti. Ancak her geçen yıl daha da büyüyorlar ve unutulmuyorlar. Bu gençleri idam eden yargıç boğazına kemik takılarak yaşamını yitirdi. Bugün Türkiye'de milyonlarca Deniz, Yusuf ve Hüseyin yaşıyor. Ben de üç fidan gibi yaşasın tam bağımsız Türkiye, kahrolsun emperyalizm diyorum. Şairin dediği gibi Onlar dövüşerek öldüler, güneşe gömüldüler vaktimiz yok onların matemini tutmaya, akın var akın güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz güneşin zaptı yakın" diye konuştu. CHP Güzelbahçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Seyrek 'de "50 yıldır süren bir yası bugün kentimizde, yaşadığımız şehirde, aslında bir onurla bir gururla vücut bulmuş halinde buraya geldiniz yüreğinize vicdanınıza sağlık. Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu üç yiğidin karşısındaki görseliyle adeta bir birlerini selamlıyorlar. Sizler olduğunuz sürece de karşı karşıya, omuz omuza bu yolu yürümeye devam edecekler. Onlar birer semboldü ama öyle sembollerdi ki bunca insanı yaşı fark etmeksizin gecenin bu saatinde bir araya geldiler. Yaşasın tam bağımsız Türkiye."

Konuşmaların ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. "Devrim şehitleri ölümsüzdür", "Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye" sloganları atıldı.