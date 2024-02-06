UAEA Başkanı Zaporijya Nükleer Santrali'ni Ziyaret Edecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, yarın Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret edecek.

Rusya- Ukrayna Savaşı devam ederken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'ya geldi. Başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Yarın Rusya'nın işgali altındaki Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret edecek olan Grossi, Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko ile de bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Halushchenko, Rusya'nın yüzlerce kalifiye işçinin santralde çalışmasını engellediğini ve bunun da güvenliği önemli ölçüde azalttığını söyleyerek, "Son derece yetenekli ve en önemlisi lisanslı 400 kişiden bahsediyoruz. Onları öylece alıp götüremezsiniz" dedi.

Uzmanların yakıt üreticilerinden yakıtın kullanılmaya devam edilip edilemeyeceği konusunda görüş almaları gerektiğini aktaran Halushchenko, "Hizmet ömrü sona erdi ve üretici yakıtın daha fazla kullanılıp kullanılamayacağını söylemek zorunda. Eğer değilse, o zaman bu yakıtı boşaltmak için harekete geçmek gerekir sonra da bu yakıtı depolama sorunu ortaya çıkar" dedi.

Grossi, ise Halushchenko'nun Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki personeller hakkında yaptığı açıklamaya değinerek, "Yarın sabah başlayacak olan ziyaretimde ana ilgi noktalarımdan biri tam olarak bu konuda bilgi almak olacak. Benim için en önemli şeylerden biri de bu kararın operasyonel etkilerini değerlendirmek" dedi.

"Santralin teknik durumunu çok hassas"

Santralin teknik durumunu "çok hassas" olarak nitelendiren Grossi, bir başka yeni sorunun da yıllardır reaktörlerin içinde bulunan ve kullanım ömrünün sonuna yaklaşan nükleer yakıtın durumu olduğunu söyledi. Grossi yakıt konusunu hem santralde hem de daha sonra Rusya'ya yapacağı ziyaret sırasında ele almayı planladığını ve UAEA uzmanlarının "bu yakıtın durumuyla ilgili bağımsız bir güvenlik değerlendirmesi" yapmaları gerektiğini belirtti.

Rusya'nın 2022'nin başlarında işgal ettiği Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'daki altı nükleer reaktör şu anda atıl durumda bulunuyor. - KİEV