Genel Başkan Bayraktar'dan taziye ziyareti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a Güneydoğu Bölge Temsilcisi ve TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eyüboğlu, Orta Doğu Bölge Temsilcisi Yunus Kılınç ile Güneydoğu ve Ortadoğu Anadolu Bölgesi oda başkanlarından oluşan heyet, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı'nın annesi Münevver Turanlı'nın vefatı nedeniyle Kahta'ya gelerek Turanlı ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette birlik, dayanışma ve camia içindeki dayanışma kültürünün önemine dikkat çekilirken, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, taziye sürecinde gösterilen ilgi ve desteklerinden dolayı TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADIYAMAN