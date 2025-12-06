Haberler

Genel Başkan Bayraktar'dan taziye ziyareti

Genel Başkan Bayraktar'dan taziye ziyareti
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, vefat eden Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı'nın annesi için düzenlenen taziye ziyareti kapsamında başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a Güneydoğu Bölge Temsilcisi ve TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eyüboğlu, Orta Doğu Bölge Temsilcisi Yunus Kılınç ile Güneydoğu ve Ortadoğu Anadolu Bölgesi oda başkanlarından oluşan heyet, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı'nın annesi Münevver Turanlı'nın vefatı nedeniyle Kahta'ya gelerek Turanlı ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette birlik, dayanışma ve camia içindeki dayanışma kültürünün önemine dikkat çekilirken, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, taziye sürecinde gösterilen ilgi ve desteklerinden dolayı TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bu Bayraktardan ricam ölüm ve cenazelerden ders alsın yıllardır TZOB başkanı ne yapmış bu kadar geçen sürede hesap vereceksiniz iki alemdede

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
