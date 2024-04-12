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Tuzluca'da CHP'li Belediye Başkanının Mazbatası Protesto Edildi

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yerel seçimi kazanan CHP'li Cemal Kurnaz'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbatanın AKP'li adaya verilmesi üzerine ilçede başlayan protestolar sürüyor. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve "Hak hukuk adalet" sloganlarıyla yürüyüş düzenledi.

Iğdır'ın Tuzla ilçesinde yerel seçimi kazanan CHP'li Cemal Kurnaz'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla AKP'li adaya verilmişti. CHP, YSK'nın bu kararına olağanüstü itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Seçimi CHP'li Cemal Kurnaz'ın kazanmasına karşın mazbatanın AKP'nin adayı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'a verilmesi üzerine ilçede başlayan protestolar sürüyor. Kurnaz'ın seçmenleri ellerinde Türk bayraklarıyla kent merkezinde yürüyüş düzenledi. Vatandaşlar, yürüyüş sırasında "Hak hukuk adalet" sloganları attı.

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Kaynak: ANKA / Yerel

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